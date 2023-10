Materazzi: “Champions? L’Inter non deve commettere questo errore. In campionato…”

Tra la Champions League e il campionato. In una lunga intervista a Flashscore, Marco Materazzi parla dell'Inter attesa da un tour de force al rientro dalla sosta per le nazionali. Sul percorso in Champions dei nerazzurri, Matrix dichiara: "L'anno scorso l'Inter ha dimostrato di meritare la Champions League, poteva anche vincerla. La cosa positiva è che penso che l'Inter sia uscita più forte da quella partita. Penso che la squadra abbia acquisito la forza di chi sa di poter vincere con chiunque e penso che l'inizio di campionato lo abbia dimostrato.L'Inter non deve commettere l'errore di pensare che il girone sia facile. In Europa può succedere di tutto".