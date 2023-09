Impallomeni: “Inter, sarà un sabato complicato: ho la sensazione che…”

A TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così verso il derby. “Sto maturando la sensazione che può uscire un pari, ma il Milan ha perso lo scorso anno i derby. Pioli credo che motiverà molto il gruppo. Sono state sconfitte molto dolorose, soprattutto in Champions. Per l'Inter sarà un sabato complicato. Questo Milan può mettere in difficoltà l'Inter, che è superiore come qualità e maturità, ma questo Milan è esuberante".

"Allegri è tornato dopo due anni, pensava fosse più facile del previsto e così non è stato. Il secondo anno è stato influito da vicende extra calcistiche imponderabili ma è stato molto bravo a gestire. Ora però deve vincere. Sarri è tra i più bravi d'Italia, come Spalletti, a governare la settimana. Ma serve anche il resto, come la comunicazione. Sarri come tecnico è un valore aggiunto. Sarà una partita molto complicata per la Juve. Se non sbaglia la partita, sarà molto difficile per la Juventus vincerla. La Juve non può perdere il passo però”.