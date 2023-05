Impallomeni: “Inzaghi ora è allenatore da Inter, ieri dominio totale. Il gol di Dzeko…”

"Ha risparmiato nel secondo tempo e ha tenuto a galla il Milan, quindi il ritorno non è tranquillo. Ma ha dominato comunque. E' stato uno spot importante per il nostro movimento. Abbiamo sempre un po' criticato questo movimento, in Europa si è visto un ottimo spettacolo. Soprattutto grazie a un'Inter superlativa, in stato di forma eccezionale che ha mangiato un Milan che al netto dell'assenza di Leao ha affrontato la semifinale cedendo sotto il profilo mentale e nervoso. Dico che siamo arrivati a una sorta di riabilitazione di Inzaghi, vedo numeri giganteschi in Champions. E credo abbia saldato questo debito emotivo che si portava dietro. Inzaghi adesso è un allenatore da Inter. Non c'è l'abbuono delle 11 sconfitte in campionato, però...sarebbe un errore se la società lo mandasse via ora".