"Forse Conte avrebbe vinto tre titoli su quattro ma non avrebbe avuto questa crescita a livello internazionale che ha avuto Inzaghi. Conte vince perché ha qualcosa in più a livello caratteriale. Inzaghi è un fenomeno, lo vogliono tanti in Europa. Ma ripeto, per me non c'è un allenatore migliore per l'Inter".