Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato le sirene estere nei confronti di Simone Inzaghi . Questa l'opinione dell'ex giocatore che non avrebbe dubbi se fosse nell'allenatore nerazzurro.

"Se dovesse vincere lo Scudetto e si presentasse una big saluterei. Non il Liverpool ma il Manchester United, dove da tempo non si vince e non si trova un tecnico convincente. A Liverpool riceverebbe un'eredità diversa e dovrebbe pensarci".