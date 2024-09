"E' vero, la Juve non può pensare al titolo? Deve farlo per la sua storia, è nelle sue corde. Non so se è già pronta per vincere, ma la pressione ce l'ha sempre. Locatelli dice bene, non ci si deve nascondere. Si è cambiato tanto in casa Juve, vediamo dopo la seconda sosta cosa sarà. Ora Motta deve aggiungere un po' di pepe davanti, sennò così non si va da nessuna parte. Dietro però l'assetto lo ha trovato e ha fatto un lavoro enorme”.