Impallomeni: “Lautaro top ed è ancora giovane. Non lo ammetterà mai ma vuole…”

Le parole di Stefano Impallomeni, ex giocatore e giornalista, sulla stagione da urlo di Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter

"E' un giocatore molto forte, l'ho apprezzato fin dagli inizi. Ha 26 anni, è ancora giovanissimo e gli argentini hanno un orgoglio incredibile. Il Mondiale gli è andato di traverso per via della titolarità persa. Credo che sia uno dei tanti motivi di riscatto di questo calciatore, che vuole dimostrare di essere più forte di Alvarez, anche se non lo dirà mai".