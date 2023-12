Impallomeni a Mourinho: “Rinnovo con la Roma se ci credi davvero, se no…”

A TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così dell’allenatore della Roma José Mourinho. “Se vuoi rinnovare, lo rinnovi al di là dei risultati. Lo devi rinnovare per questa empatia che c'è con l'ambiente. In questa vicenda conosceremo veramente la personalità dei Friedkin. Avranno la libertà di scegliere cosa vogliono, avendo investito così tanto nella Roma? Sono curioso di capire cosa sceglieranno, se Mourinho perché glielo impone la piazza, se ci credono veramente o no. Se loro dicono che vogliono cambiare, possono e devono farlo. Sarebbe legittimo da parte loro cambiare e sarebbe assurdo rimanere sotto schiaffo della piazza, visto che sono loro ad averlo portato. Io sono per il rinnovo di Mourinho, ma i Friedkin sono liberi di scegliere e vanno sostenuti".