Turci: “Sommer top, complimenti anche al preparatore dell’Inter. Con Onana…”

"Sommer è un portiere di assoluto livello, al Bayern credo abbia pagato il continuo confronto con Neuer, normale considerando chi andava a sostituire. Ora sta facendo bene anche grazie a Spinelli, il nuovo preparatore. Fa interventi più puliti di Onana se ci fate caso: André era efficace, ma non così pulito. Nel tempo poi era migliorato".

