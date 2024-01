"Oltre a un organico diverso, Inzaghi ha un anno di lavoro di più. E poi la finale di Champions gli ha dato una consapevolezza diversa. Avrebbe meritato anche di vincerla quella partita per errori individuali. Da lì è nata una nuova squadra, più consapevole. Allegri invece ha avuto una stagione difficile, per le cose accadute fuori dal campo e non solo. Ha acquisito forza nella fase difensiva, nel leggere le partite. E' un cliente scomodo e non so come andrà a finire il duello. Se dovesse vincere l'Inter, ma è importante anche come, allora può dare una bella botta alle convinzioni della Juve. Allegri è davvero adesso al primo anno di costruzione di una squadra vincente, Inzaghi viene da un percorso più lineare. L'Inter gioca il miglior calcio in Italia, ha grande continuità nel giocare bene".