Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del momento dell'Inter e del futuro di Simone Inzaghi. "Possiamo già dire che come ha portato Inzaghi la squadra su tre fronti è fantastico. Non so come andrà a finire, ma già adesso possiamo dire che il lavoro dell'Inter è stato straordinario. Se fosse stata più attenta avrebbe portato a casa un vantaggio più ampio, ma questi sono cavalli di razza, che vogliono tutto".

Meriterebbe comunque Inzaghi il rinnovo, a prescindere dal finale di stagione?

"Il dubbio è se invece avrà voglia Inzaghi di rimanere o di fare nuove esperienze. Marotta se lo tiene stretto, dipende da Inzaghi e non più dall'Inter. Per me sta bene all'Inter, funziona tutto, ma se chiamano big come quelle di Manchester che fai? Piace molto alla Premier e lui è tentato. Per me però il binomio Inzaghi-Inter è un matrimonio che può andare avanti".