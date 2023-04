Impallomeni: “Lukaku? Poteva evitare di esultare, la regola va rispettata. Cuadrado…”

Stefano Impallomeni, ex calciatore e attualmente giornalista, commenta la partita tra Juve e Inter: "Ha fatto meglio l'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Stefano Impallomeni , giornalista, ha parlato così di quanto successo in Juve-Inter: "Ho visto una partita molto tesa dal punto di vista agonistico, ha fatto meglio l'Inter ma quando stava costruendo il successo ha rischiato di perdere. Senza l'ingenuità di Bremer avrebbe perso"

"Un pareggio che ci sta, mi aspettavo di più dalla Juve, l'Inter ha fatto una partita più propositiva. E poi ieri Di Maria e Vlahovic non li ho mai visti così all'uscita. Ci sono tante pressioni, nervosismi, in un mese delicato dove ci si gioca tanto".

"Di questi cori non se ne può più, è un comportamento nauseante. Lukaku poi dico che ha sempre esultato così, poteva evitare di fronte la curva degli avversari, c'è la regola e va rispettata. E' ora di finirla con questi insulti, non è normale una cosa del genere. E poi ho visto tutta questa tensione dopo, tra Handanovic e Cuadrado. Non capisco l'esasperazione attorno a certe partite".