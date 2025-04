Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Mila-Inter terminata in pareggio (1-1).

"Tutto ancora aperto, primo tempo molto deludente, tattico, non è mai decollato. Il gol di Abraham ha fatto vedere qualcosa di più. Ci sono stati dei momenti buoni per Milan e Inter ma quelli dei rossoneri non pareggiano mai quelli dell'Inter, che è comunque su un altro livello. 20' dell'Inter sono di un altro livello, mostrano il lavoro fatto negli ultimi anni".