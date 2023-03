Impallomeni: “Mourinho lo conosciamo, ma Serra gli ha mancato di rispetto”

"Confronto bello e romantico. Spalletti parlò del Napoli strepitoso di Sarri. Ricordò che cavalcò l'idea di calcio di Sarri, l'ha sviluppata perché a Napol si predilige l'idea di bel calcio. E i risultati si vedono. Allora c'era una grande Juventus antagonista, oggi c'è un vuoto tecnico in cui si è inserito il Napoli. Spalletti ha raccolto e migliorato l'idea di Sarri e di quel Napoli, rendendola più proficua".

Che ne pensa del caso Mourinho-Serra?

"Mourinho lo conosciamo, ha esagerato ma Serra, da quello che viene riportato, si sia rivolto a Mourinho mancandogli di rispetto. Lì Mou è scattato e poi c'è stata una coda piuttosto amara. Non credo ci sia stata arroganza di Mourinho, l'arbitro comunque non può rivolgersi così a un allenatore. Una vicenda che coinvolge un arbitro che fece un errore clamoroso in Milan-Spezia, che commosse tutti, stavolta scopriamo una persona diversa".