Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni è tornato sul pareggio del Maradona tra il Napoli e l'Inter. Per l'ex giocatore l'1-1 rilancia la squadra di Antonio Conte. "Per me sì. E poi ora ritroverà piano piano anche gli infortunati. Piano piano ci credi di più e Conte in questi frangenti è importantissimo".