Impallomeni: “Pioli non lo dice, ma il vero obiettivo del Milan è…”

A TMW Radio, l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato così del momento del Milan. ”Rotazioni del Milan? Per un allenatore è il massimo trovare giocatori pronti subito anche se giocano poco. Il Milan non mi sorprende, è stata una campagna acquisti mirata, con giocatori funzionali.

Il Milan, se raggiungerà un equilibrio, potrà togliersi tante soddisfazioni quest'anno. Ha tante alternative, dietro ha dei problemi ma col filtro in mezzo al campo può risolvere gran parte dei problemi. E anche in Europa può dire la sua, ma credo che l'obiettivo di Pioli, anche se non lo dice, è lo Scudetto".