Impallomeni: “Scamacca? Con le dovute proporzioni mi ricorda Dzeko”

"De Ketelaere ha sempre avuto questo talento, ho esagerato all'inizio definendolo un fenomeno. Gasperini l'ha costruito dal punto di vista agonistico, mettendogli gamba, resistenza, forse perde ancora un po' troppi palloni, ma è più sicuro. Gasperini gli ha fatto la convergenza, come alla macchina. Non si accontenta più di fare la giocata, deve crescere ancora. Per tornare in un grande club non è ancora pronto. Scamacca fa gol come Dzeko, mi ha ricordato il bosniaco con le dovute proporzioni. Sente la porta in maniera incredibile, due gol uno più bello dell'altro".