Impallomeni: “Scudetto? Inter la più completa. Juve ha diversi problemi, ma campionato lungo”

"La Juventus sta cercando di essere più competitiva rispetto allo scorso anno e i numeri lo confermano. Ha diversi problemi a centrocampo e servono alternative, ma il campionato è lungo e ha una difesa rocciosa e un grande attacco. Sono due stili di gioco diversi comunque ma per ora sono distanti solo due punti. In tutto il campionato non ci sono squadre perfette ma l'Inter è la più completa ed è in testa con sicurezza. Difficile che si ripeta un Napoli-2 con una squadra che distanzia le altre, vedremo nei prossimi big match come andrà".