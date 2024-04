Una fotografia di questo Scudetto?

"La farei a Inzaghi. Lo scorso anno era in bilico. La crescita è stata mentale, si è lasciato scivolare addosso una pressione incredibile, che ci sta all'Inter, ha risposto in maniera eccezionale. Sono tutti cresciuti in questa Inter. Thuram non pensavamo che potesse essere così prolifico, sono stati utili anche Sanchez e Arnautovic, poi la mediana è incredibile. Oltre Inzaghi il segreto di questa Inter è Mkhitaryan, che ha fatto crescere Calhanoglu e Barella nel loro ruolo. E' stata la chiave di volta dell'Inter di Inzaghi l'armeno".