"La società ha operato in mezzo a difficoltà. Marotta, Ausilio e Antonello hanno dimostrato di saperci fare e hanno portato sul campo tutta la loro professionalità e sapienza. E' una società perfetta e sta dando continuità a un lavoro partito da tempo".

"E' una squadra che sa quello che vuole. C'è voglia di continuare, di crescere e migliorare. L'Inter sta garantendo certe cose, le altre non lo so. L'Inter tecnicamente sarà ancora lì a lottare, non sparirà".