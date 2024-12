Prosegue il momento nero del Manchester City che subisce la sesta sconfitta in campionato nelle ultime otto partite cedendo in trasferta contro l'Aston Villa 2-1 nella gara valida per la 17ma giornata di Premier League, A segno Duran al 16' e Rogers al 65'. Rete di Foden al 93'. I Villans scavalcano in classifica la squadra di Guardiola portandosi con 28 punti al momentaneo quinto posto, con una lunghezza di vantaggio sui Citizen.