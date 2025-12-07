Contro il Como si è vista sempre di più l'impronta che il tecnico nerazzurro ha dato alla squadra

Gianni Pampinella Redattore 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 18:01)

La gara contro il Como è il segnale che il popolo nerazzurro attendeva. Dopo un avvio incerto e qualche gara steccata, soprattutto in campionato, l'Inter ha risposto alla grande contro un Como che stava attraversando un ottimo momento di forma. È balzato subito agli occhi come in questa squadra ci sia sempre più l'impronta di Cristian Chivu.

"Che considerasse la sfida al Como come un appuntamento non banale, quasi uno di quegli scontri che la sua Inter fin qui ha mancato, si era già capito alla vigilia dalla scelta di ripristinare il ritiro. Intanto, però, Chivu ha stravinto la partita: la sua Inter (sempre più sua) ha aggredito dal primo minuto il Como, gli ha impedito di fare il Como, l’ha asfissiato con un pressing molto alto tipico di altre latitudini e scuole, per esempio quella dell’Ajax che sta all’origine della formazione del tecnico romeno. È arrivata in porta a due tocchi per vie centrali che Fabregas non è riuscito a proteggere. È la terza rete, quella di Calhanoglu, la più emblematica. Quattro giocatori dell’Inter si avventano su due difensori, riconquistano la palla e avviano l’azione che porta alla rete del turco", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Il capolavoro di Chivu però probabilmente non è tattico, bensì gestionale. Dopo che in Coppa Italia si era messo in mostra Diouf, ieri è stato Luis Henrique finalmente a sbocciare. Con pazienza, scegliendo tempi e modi giusti, l’allenatore è riuscito a lanciare ragazzi che avevano evidenti difficoltà a inserirsi e ora si rivelano utili alla causa. Piano piano, si stanno così rivalutando anche le strategie di mercato dell’Inter che già avevano destato più di una perplessità".

"Un fattore importante perché intanto allarga ancora di più la possibilità di rotazione della rosa per Chivu che può gestire il triplice impegno (quadruplice con la Supercoppa) dosando le energie di tutti, ma soprattutto perché in questo modo continua a rendere sostenibile il pressing selvaggio che è stata la chiave dell’incontro di ieri e che è l’impronta che ha dato Chivu alla sua Inter. Basterà a restare in testa e a renderla in grado di prendere le distanze dall’affollamento che domina la serie A? Lo vedremo oggi, ma certo intanto ieri ha mandato un messaggio chiaro al campionato".

(Gazzetta dello Sport)