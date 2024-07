Rimasto in panchina per l'intero Euro 2024, Pavard non ha nascosto la sua insoddisfazione. Un atteggiamento che rischia di costargli caro

Gianni Pampinella Redattore 13 luglio 2024 (modifica il 13 luglio 2024 | 18:16)

Nel gruppo francese che ha partecipato a Euro24, in sette non hanno mai visto il campo. Una scelta, quella di Deschamps, che qualcuno non ha mandato giù. Quel qualcuno è Benjamin Pavard. Secondo quanto riporta RMC, il giocatore nerazzurro non è riuscito a nascondere la sua insoddisfazione.