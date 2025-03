"Il sindaco parla del 'partito del no' per screditare chi ha dubbi sull'operazione San Siro - rileva il capogruppo della Lega Alessandro Verri - ma dovrebbe guardare dentro la sua stessa maggioranza, dove i primi a ostacolare questa operazione sono i Verdi e una parte della sinistra". Non la vede così Daniele Nahum consigliere di Azione secondo cui l'intervento della Procura "a gamba tesa è un preoccupante disegno politico e la politica sta soccombendo. Come è possibile che appena il Comune fissa il prezzo interviene la Procura, su un prezzo fissato dall'Agenzia delle entrate, cioè dallo Stato?".