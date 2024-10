Dopo Simone Inzaghi, nella giornata di ieri Javier Zanetti è stato sentito dai pm in merito all'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. Per quasi due ore il vicepresidente nerazzurro ha risposto alle domande della Dda sulle pressioni dei capi ultras sul club nerazzurro. Anche lui non è indagato nell’inchiesta “Doppia Curva” ed è stato sentito come persona informata sui fatti.