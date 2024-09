Lo dimostra una conversazione intercettata tra il capo della curva, Andrea Beretta (arrestato poche settimane fa per aver ucciso un altro capo ultrà, Antonio Bellocco) e un altro indagato: Beretta dice "...lo sai benissimo ...io non faccio le cose per lo striscione....a me non me ne frega un emerito c...!". L'altro risponde: "Ma nessuno lavora per il popolo!" Beretta: "Volete andate in curva a cantare Bella Ciao? a me non mi interessa? capito?". (ANSA).