"Intanto complimenti per Italiano e il suo intervento al Quirinale per quanto ha detto. E' una partita che racchiude in sè tutto. Se vinci, da parte del Bologna, scrivi una storia importante. Dall'altra parte se perdi non hai fatto nulla. Il Milan alzerebbe il secondo trofeo della stagione, ma è abituato a certe cose, ma non sarebbe così determinante il trofeo come lo sarebbe per il Bologna".