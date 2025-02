"I Mondiali? Da due edizioni sono presidente della FIFA e in entrambi l'Italia non si è qualificata, cosa posso dirvi, datevi una mossa". Lo ha detto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, a margine dell'assemblea elettiva della Federcalcio a Roma.

Poi sui tanti impegni per dei calciatori ha aggiunto: "Il Mondiale per Club é una competizione bellissima che rimpiazza la vecchia Confederation Cup che aveva poco senso. La Fifa alla fine organizza l'1% delle partite, magari guardiamo chi è responsabile dell'altro 99 prima di togliere quell' un per cento".