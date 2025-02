Sabato incontro Infantino-IFAB. VAR, legge Wenger ma non solo: le possibili novità

Sabato 1 marzo sarà un giorno molto importante e potenzialmente spartiacque per la storia del calcio. Gianni Infantino , presidente FIFA, incontrerà a Glasgow i vertici dell'IFAB per discutere circa nuove regole da integrare per l'anno prossimo.

"Per quanto riguarda il fuorigioco, l’intenzione della FIFA è di applicare la cosiddetta “legge Wenger”, che prende il nome dall’ex allenatore dell’Arsenal che per primo l’ha proposta. Si tratta di una reinterpretazione della lettura del fuorigioco a beneficio dell’attaccante: un giocatore sarebbe in posizione irregolare soltanto se il suo corpo è completamente oltre l’ultimo difensore. In questo modo sarebbe molto più facile riconoscere il fuorigioco e si eviterebbero analisi millimetriche di determinate situazioni", spiega Libero che poi aggiunge anche come si discuterà di VAR, con l'ipotesi che sia l'arbitro a comunicare le decisioni a tutto il pubblico come accade in altri sport e dell'opzione del challenge, ossia del VAR a chiamata.