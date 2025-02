Infinity League, l’Inter ufficializza la sua presenza: cos’è e quando si gioca

Cos'è l'Infinity League?

La Infinity League non è un semplice torneo, ma uno spettacolo che ridefinisce il concetto di sport e di entertainment: grazie alle tecnologie all’avanguardia come l’ASB GlassFloor - il pavimento sportivo in vetro con tecnologia LED più moderno al mondo che integra video grafica avanzata, analisi cinetica innovativa per tracciare i movimenti dei giocatori ed elementi di gamification - i fan godranno di un'esperienza immersiva senza precedenti. Con l’utilizzo della tecnologia 5G, bodycam e microfoni indossati dai calciatori, i tifosi potranno inoltre vivere l’azione da una prospettiva inedita, ancora di più al centro del gioco.