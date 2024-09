L'avventura di Valentin Carboni in Francia non è decisamente iniziata con il piede giusto: il fantasista argentino, che in estate ha lasciato l'Inter per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, non è ancora riuscito a dimostrare le sue qualità. A fare da contraltare al suo rendimento fin qui non esaltante ci sono le prestazioni della squadra di De Zerbi, prima in classifica in Ligue 1 al pari di Paris Saint-Germain e Monaco con 4 vittorie e un pareggio nelle prime 5 giornate.