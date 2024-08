Valentin Carboni, dopo aver lasciato l'Inter per approdare al Marsiglia (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto), si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Ho sensazioni molto positive. È una grande opportunità, arrivo in un club molto grande, dove la gente vive con grande passione. Sono molto contento di essere qui e di poter far parte di questo grande club".