Sky – Inter, Mkhitaryan out sicuramente in finale di Coppa Italia: quando può rientrare

Ecco quanto evidenziato da Sky Sport sul suo rientro in campo. “Mkhitaryan salterà sicuramente le prossime partite di campionato e la finale di Coppa Italia, con l'obiettivo di averlo a disposizione per la finale di Champions League, il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City: molto dipende dall'evoluzione nei prossimi giorni quando, come spiega anche il club nel comunicato ufficiale, le condizioni del giocatore verranno rivalutate”, si legge.