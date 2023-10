Mediaset – Inghilterra-Italia, Spalletti ne cambia ben 8: Udogie al posto di Dimarco e…

Secondo Sport Mediaset, saranno ben 8 i cambi di formazione: a sinistra in difesa, per esempio, dovrebbe giocare Udogie al posto di Dimarco

Secondo Sport Mediaset, saranno ben 8 i cambi di formazione: a sinistra in difesa, per esempio, dovrebbe giocare Udogie al posto di Dimarco, con Acerbi e Scalvini al centro e Di Lorenzo a destra, con Donnarumma tra i pali. In mezzo al campo, dovrebbero giocare sia Barella che Frattesi, con Cristante perno di centrocampo. In attacco crescono le quote di El Shaarawy, con Scamacca prima punta e Berardi sulla destra.