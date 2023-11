Insigne: “Il Napoli può ambire allo scudetto. Contro l’Inter sarò allo stadio”

"Il Napoli può ambire allo scudetto, 8 punti possono essere tanti o pochi. Mi associo al messaggio del mister Mazzarri che dice sempre che si gioca partita per partita, a Bergamo ho visto un Napoli cattivo e non si vedeva da tanto. Il mio gol più bello? Con la maglia del Napoli ne ho fatti tanti, però penso che il gol che ho fatto al Bernabeu è qualcosa di indimenticabile. Insigne quando smetterà? Vivo di calcio, non ci voglio pensare, se penso a quando smetterò mi viene l’ansia. Tra un paio d’anni ci rifletterò. Contro l’Inter sarò allo stadio a vedere i ragazzi”.