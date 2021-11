Insigne, rinnovo spinoso. Ugolini (Sky): “Al Napoli nessuna offerta. Lui…”

L'agente ha rivelato di un'offerta dimezzata rispetto all'attuale stipendio del calciatore: resta in dubbio il futuro dell'attaccante al club partenopeo

Il suo agente ha parlato dell'offerta del Napoli: stipendio dimezzato rispetto a quello percepisce stando alle sue parole. Al club azzurro tiene banco il rinnovo di Insigne . «Il Napoli ha offerto quasi la metà di ciò che guadagna oggi e naturalmente stiamo trattando serenamente. Ognuno fa il suo gioco ma la società deve fare un passo avanti. I rinnovi si fanno al rialzo», le parole di Pisacane, procuratore dell'attaccante italiano. Ovviamente la proposta al ribasso ha spiazzato il giocatore, ha aggiunto. Una questione che anche l'Inter tiene monitorata e non se ne fa mistero: addirittura il capitano del Napoli viene associato ad un trasferimento a Milano già dalla scorsa estate. Fino a che non rinnoverà e non troverà un altro club le voci sul club nerazzurro saranno in pratica inevitabili.

Su Skysport Massimo Ugolini, inviato a seguito della squadra di Spalletti, ha fatto il punto sulla situazione. «Non è un caos ma un caso sì, un caso che tiene viva l'attenzione dei tifosi. Il suo contratto è in scadenza e dopo le parole dell'agente, che ha parlato di offerta dimezzata rispetto allo stipendio che attualmente percepisce il giocatore, bisogna fare chiarezza e analizzare vari aspetti. La differenza tra offerta e richiesta è ancora alta, la volontà di entrambi di continuare insieme c'è ancora. E vanno pesate eventuali offerte arrivate al club e attualmente offerte non ce ne sono. situazione da monitorare e non semplice, la data del primo febbraio si avvicina e la pressione aumenta. Lorenzo sta dando la migliore immagine di sé con le migliore prestazioni possibili. Sta cercando di non portare in campo queste vicende esterne», ha sottolineato il giornalista.