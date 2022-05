Integration Heroes Match, alla gara di Eto’o tante stelle: Onana, Dybala e molti ex Inter

Svelati i nomi degli ex campioni che con l'ex attaccante camerunense scenderanno in campo contro le discriminazioni il 23 maggio

Ci saranno tanti campioni insieme ad Eto'o per Integration Heroes Match. La partita amichevole che si giocherà il 23 maggio a San Siro sarà una vera e propria parata di stelle. Tutti i partecipanti hanno come scopo " veicolare il concetto di integrazione ed educazione contro qualunque tipologia di discriminazione". Oggi sono stati rivelati tutti i nomi degli ex calciatori presenti al Meazza: Francesco Totti e Javier Zanetti, simboli rispettivamente della Roma e dell’Inter, Filippo Inzaghi, oggi allenatore e ieri bomber implacabile con le maglie di Juventus e Milan, le ex-stelle rossonere Andrea Pirlo, Clarence Seedorf e Andriy Shevchenko, l’attaccante juventino Paulo Dybala e la coppia brasiliana protagonista del Triplete interista del 2010, Júlio César e Maicon.