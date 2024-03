La marcia dell'Inter in campionato in questa stagione sta lasciando poche speranze agli avversari: gi 69 i punti conquistati nelle prime 26 giornate, con un vantaggio di 12 lunghezze sulla prima inseguitrice, la Juventus. Le 13 sconfitte in Serie A dello scorso anno e, più in generale, l'andamento altalenante del 2022/23 sembrano soltanto un ricordo lontano.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "In caso di successo contro il Genoa, l'Inter raggiungerà quota 72 punti in 27 gare, giusto quanti ne aveva fatti nell'intera scorsa stagione di Serie A (ma in 38 giornate). Inoltre sarebbe il nono match di fila vinto in Serie A: l'ultima volta risale al periodo gennaio-aprile 2021 (11 successi, Conte in panchina)".