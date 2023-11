Inter, 8 clean sheets: solo il Nizza ha fatto meglio nei maggiori tornei europei

Vittoria contro il Frosinone e testa della classifica: serata perfetta per l'Inter , che sale a quota 31 punti in classifica. Ancora una volta i nerazzurri sono riusciti a mantenere la propria porta inviolat. Solo 6 i gol incassati fin qui, miglior difesa della Serie A.

La Lega Serie A evidenzia questo dato sulla solidità della formazione di Inzaghi: "Otto clean sheets per l'Inter in questa Serie A TIM (come la Juventus): solo il Nizza (9) ha fatto meglio dei nerazzurri nei maggiori cinque tornei europei 23/24".