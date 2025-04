Inter e Cagliari si sono affrontate 87 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri, avanti con 44 vittorie, a fronte di 29 pareggi e 14 successi rossoblù. L'Inter è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro i sardi nella massima serie.

Quella contro i nerazzurri è la sfida in cui il Cagliari ha subito più reti nella storia del campionato: ben 152, per una media di 1,7 a partita. Particolarmente positivo il rendimento offensivo dell'Inter nelle gare casalinghe contro i sardi: i nerazzurri hanno sempre trovato la via del gol in ciascuna delle ultime 25 sfide interne di Serie A contro il Cagliari, striscia aperta più lunga contro un singolo avversario nel torneo.