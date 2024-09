Strada facendo toccherà a lui preservare la corsia mancina di difesa in assenza di Alessandro Bastoni. Stasera, invece, Thomas Palacios siederà in panchina proprio accanto al perno sinistro della retroguardia di Inzaghi, con Carlos Augusto in campo alle spalle di Federico Dimarco. L'argentino avrà modo di osservare i compagni per la prima volta da vicino, dopo aver assistito a Inter-Atalanta dalla tribuna.