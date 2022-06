Inter, A. Paganin: “Lukaku? Ben venga. Skriniar? Meglio tenere Bastoni perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato così del comunicato della Curva Nord nei confronti di Romelu Lukaku: "È una sorta di dichiarazione d'amore al contrario. L'Inter ha dato una seconda vita calcistica a Lukaku. Una protesta civile ci sta, non ci vedo nulla di strano. L'Inter non ha bisogno di separati in casa tra società e tifoseria. Ben venga il giocatore perché alza il livello tecnico del nostro campionato".