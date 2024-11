Inter, a Verona una cosa successa solo due volte nella storia nerazzurra

Questo risultato dimostra non solo la potenza offensiva della squadra di Simone Inzaghi, ma anche la capacità di mantenere una concentrazione altissima per tutta la durata della partita. La squadra nerazzurra ha fatto vedere una grande fluidità di gioco e un'incredibile efficacia sotto porta, rendendo la performance una delle più spettacolari della sua lunga storia in Serie A. Un dato che entra nella leggenda e che i tifosi ricorderanno con orgoglio per molto tempo.