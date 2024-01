Inter, ieri un solo assente. “L’abbondanza sta diventando una felice abitudine ad Appiano”

"La beata abbondanza sta diventando una felice abitudine ad Appiano: ieri non c’era Tajon Buchanan, tornato per ragioni burocratiche nella sua seconda patria, il Belgio, ma tutti gli altri si sono regolarmente alleati con Simone Inzaghi". Apre così l'articolo della Gazzetta dello Sport in merito alle ultime da Appiano.