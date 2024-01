Il nuovo acquisto dell'Inter Buchanan non è ancora rientrato dal viaggio in Belgio per motivi burocratici: cosa filtra verso il Monza

Tajon Buchanan oggi non si è allenato ad Appiano Gentile. Il nuovo acquisto dell'Inter non è ancora rientrato dal viaggio in Belgio per motivi burocratici, fa sapere Sky Sport. Domani dovrebbe essere regolarmente in campo agli ordini di Simone Inzaghi e sabato è atteso tra i convocati nerazzurri per la prima volta in vista del match di Monza. Un importante rinforzo per le corsie esterne dell'Inter.