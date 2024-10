Inter Academy Chile: il racconto dell’internship a Milano

Si è chiusa una settimana piena di attività ed incontri speciali per Inter Academy Chile. In occasione dell’internship nerazzurra a Milano, la delegazione guidata da Ivan Zamorano ha vissuto un’esperienza unica ed immersiva nel mondo Inter che ha preso il via con la visione del match di UEFA Champions League contro la Stella Rossa, il tour al San Siro Museum e l’incontro allo stadio con la Legend Goran Pandev. Le esercitazioni sul campo si sono svolte con tre sessioni di allenamenti coordinati dallo staff Academy con il Settore Giovanile che hanno compreso anche un incontro con lo staff educational e lo psicologo all’Inter Youth Centre -che da poco ha legato il proprio nome a TIM, nuovo Official Partner di Inter Women e Official Telco Partner del Club-, al fine di rendere l’esperienza completa a 360°.