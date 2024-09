I nerazzurri hanno annunciato la nascita di un nuovo progetto in collaborazione con la FC Rockers Soccer Academy

Prosegue lo sviluppo del brand Inter negli Stati Uniti con l’apertura a Orange County, in California, della nuova Inter Academy Rockers in collaborazione con la FC Rockers Soccer Academy, organizzazione sportiva no profit specializzata nello sviluppo del calcio giovanile sul territorio.