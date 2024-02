Inter Academy Yihai-Beijing: progetto rinnovato fino al 2028. Il comunicato

Continua a crescere il network delle Academy nerazzurre sul territorio cinese: il progetto Inter Academy Yihai-Beijing è stato rinnovato fino al 2028. Nata nel 2016 nella capitale della Cina, l'Academy vede attualmente coinvolti 1700 ragazzi e 43 allenatori. Il contratto è quindi stato prolungato per altri 5 anni, in cui l'obiettivo sarà anche quello di favorire l'apertura di nuove Academy nella provincia del Guangdong, a partire dalla città di Shenzhen. Le attività tecniche in questa città inizieranno infatti già da maggio 2024.