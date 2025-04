"Hanno pareggiato Inter, Arsenal, Barcellona. Ha perso il Real. Se ci provi su tutti i fronti, devi accettare il rischio: ogni tanto inciampi e magari alla fine non vinci nulla. Riuscire ad accettarlo è un buon modo per non trasformare qualunque “non vittoria” in una tragedia. La strada è lunga", ha scritto. Il giornalista ha sottolineato così come l'ambizione nerazzurra, quella che ha portato la squadra di Inzaghi a giocarsi tutto nel momento clou della stagione, possa tenere nel giusto conto anche dei passi falsi.