L'Inter è arrivata questa sera a Frosinone dove domani sera scenderà in campo per l'anticipo della 36esima giornata della Serie A che ha già stravinto. I ragazzi di Inzaghi sono stati accolti alla grande dai tifosi che li hanno attesi fuori dall'hotel che ospita il loro ritiro. Il club nerazzurro ha postato sui social le immagini dell'accoglienza dei sostenitori nerazzurri all'arrivo nella città laziale. Si vedono con la gente interista Lautaro, de Vrij, Sommer e Pavard.

"Siete fantastici ovunque, tifosi interisti", si legge in un post che vede i giocatori fermarsi per autografi e foto con la folla dei sostenitori interisti pronti a dar loro un abbraccio e per ringraziarli per la vittoria del ventesimo scudetto.